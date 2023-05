Stiri pe aceeasi tema

- Imagini rare de pe frontul din Ucraina, care arata unitatea Kraken in acțiune, au fost publicate de Daily Mail intr-un videoclip ce prezinta povestea ascensiunii de la un grup de suporteri sportivi la una dintre cele mai cunoscute unitați de lupta din Ucraina.

- Surse ucrainene au raportat ca forțele ruse au direcționat rachetele folosind diferite caracteristici ale terenului, diferite inalțimi de lansare și multiple modificari ale traiectoriei pentru acomplica detectarea lor de catre apararea aeriana ucraineana.

- Sezonul ploios de primavara incurca mult luptele și mutarile de trupe pe teritoriul ucrainean. Iar acum in țara vecina ploua, transmite șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin. „Bucatarul lui Putin” - așa cum i se mai spune - considera ca atacul ucrainean ar putea avea loc in jurul datei de 9 mai,…

- Date de ultima ora de pe front. Aproape 700 de militari rusi au fost ucisi in Ucraina in ultimele 24 de ore (armata ucraineana)Fortele ucrainene au lichidat 690 de invadatori ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul militarilor armatei ruse ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a provocat senzatie cu o postare pe blog despre o posibila incheiere a razboiului in Ucraina, mesaj in care sugereaza ca armata rusa ar trebui sa renunte la orice ambitii ofensive, sa declare incheiata "operatiunea militara speciala".

- Au trecut peste patru sute de zile de cand Rusia a declansat razboiul din Ucraina, conflict ce implica, pe langa pierderi materiale si pierderi de vieti omenesti si mari frici pentru locuitorii altor tari, neimplicate in mod direct

- Forțele ucrainene au aruncat in aer un pod de cale ferata in interiorul orașului asediat Bahmut din estul țarii, relateaza CNN . Inregistrarea video a exploziei controlate, postata pe rețelele de socializare și geolocalizata de CNN, a fost distribuita pe scara larga vineri, impreuna cu informația neconfirmata…

- Kievul inaspreste controlul la frontiera cu Transnistria, unde armata ucraineana a inceput sa ridice o retea de fortificatii, a anunțat marți, 28 februarie, purtatorul de cuvant al Serviciului pentru granita de stat, Andrei Demcenko, oficialul precizand ca Ucraina se pregatește pentru orice fel de scenariu…