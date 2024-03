Stiri pe aceeasi tema

- O sursa militara ucraineana considera ca loviturile cu raza lunga de acțiune ale Rusiei sunt efectuate folosind imagini din satelit furnizate de companiile americane, relateaza publicația americana The Atlantic. Unii oficiali guvernamentali ucraineni au o frustrare „și mai profunda”. „Ce se intampla…

- Comisia de ancheta creata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului dupa declansarea invaziei Rusiei in Ucraina a gasit noi probe ca autoritatile ruse au comis crime de razboi. Anchetatorii descriu ''tratamentele groaznice'', inclusiv batai si violuri, aplicate prizonierilor de razboi ucraineni in mai…

- Tancurile fabricate in Occident folosite de armata ucraineana - Challenger 2, Leopard 2 și M1 Abrams - sunt ținte prioritare pentru forțele ruse din motive operaționale evidente, dar și pentru ca fiecare model de tanc din Occident distrus reprezinta o sursa buna de propaganda, scrie Forbes. In ciuda…

- Negocierile cu președintele rus Vladimir Putin nu ar duce in acest moment la sfarșitul razboiului, considera președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care crede, in schimb, ca Putin iși va recunoaște in cele din urma greșeala și infrangerea, transmite agenția ucraineana Unian.„Este posibil sa vorbești…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat astazi “rezistenta extraordinara a poporului ucrainean”, la sosirea sa la Kiev, la fix doi ani de la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei in Ucraina. “La Kiev pentru a marca al doilea an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei. Si pentru…

- Un avion de transport IL 76, aparținand Rusiei, s-a prabușit in regiunea Belgorod a Rusiei, aflata la granița cu Ucraina. Ministerul rus al Apararii, caruia ii aparținea avionul, a anunțat ca toate cele peste 70 de persoane aflate la bord au murit. Rusia afirma ca in avion se aflau 65 de prizonieri…

- De la invazia Rusiei in Ucraina, Londra a fost unul dintre principalii susținatori ai Kievului. Premierul britanic Rishi Sunak a transmis ca anul acesta, Marea... The post Președintele ucrainean și premierul britanic au semnat un acord de securitate care va ramane in vigoare pana la intrarea Ucrainei…

- Premierul ungar Viktor Orban a calificat din nou joi, 21 decembrie, invazia rusa din Ucraina drept o "operatiune militara", scrie AFP, care noteaza ca liderul de la Budapesta reia astfel formula folosita de Kremlin, potrivit Agerpres."Este vorba despre o operatiune militara atata timp cat nu a exista…