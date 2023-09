Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a grupelor Cupei Romaniei Betano, editia 2023-2024, a avut loc miercuri, la Casa Fotbalului.Participa in aceasta faza 24 de echipe: 8 echipe din prima liga, cel mai bine clasate in campionatul precedent, plus 16 castigatoare in runda play-off-ului. Grupele stablite sunt urmatoarele:…

- Astazi, de la 15:30, se va efectua tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano, ediția 2023-2024. Evenimentul va fi liveTEXT+VIDEO pe GSP.ro. Este al doilea sezon la rand in care Cupa Romaniei propune un format cu grupe. Participa 24 de echipe, 8 din Superliga, cel mai bine clasate din stagiunea…

- Casa Fotbalului va gazdui miercuri, 6 septembrie, cu incepere de la ora 15:00, tragerea la sorti a fazei grupelor Cupei Romaniei Betano, editia 2023-2024, potrivit news.ro.Este pentru al doilea sezon in care Cupa Romaniei Betano propune, prin noul format adoptat in 2022, o faza a grupelor la care…

- Miercuri s-au disputat alte 7 partide din play-off-ul Cupei Romaniei Betano la fotbal, ultima faza de calificare in grupele competiției. Echipa de liga secunda FK Miercurea Ciuc a evoluat, in deplasare, contra formației Corvinul Hunedoara, in fața careia a cedat cu scorul de 2-4. Alte rezultate consemnate…

- Dinamo a schimbat toți titularii din meciul cu Petrolul (1-1) la partida cu Metaloglobus din Cupa Romaniei. Aflata intre doua meciuri de SuperLiga, cu Petrolul, și cu Rapid (vineri), Dinamo a bagat rezervele in meciul cu Metaloglobus din play-off-ul Cupei Romaniei Betano. Nici un jucator transferat…

- Echipele bucurestene Dinamo si Metaloglobus se vor intalni in play-off-ul Cupei Romaniei Betano la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Casa Fotbalului, potrivit Agerpres.Metaloglobus, echipa mai slab clasata in sezonul trecut, va fi gazda in aceasta faza a competitiei, conform…

- Start cu surprize mari in sezonul 2023/2024 al Cupei Romaniei Betano. CS Dinamo a fost eliminata, miercuri, inca din primul tur de Viitorul Ileana, formație din Liga 4! Eliminarea clubului din „Ștefan cel Mare” nu e insa cea mai mare surpriza. CS Amara a obținut calificarea in turul II, dupa ce a trecut…

- Sheriff Tiraspol va fi adversara lui Gica Hagi in primul tur din Liga Campionilor, insa echipa din Transnistria nu mai are nicio legatura cu cea care facea senzație acum doi ani in grupele UCL, nici nu va putea susține meciul de acasa in Transnistria, iar Farul ii și preia statutul de cap de serie la…