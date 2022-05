Igor Volobuev a lucrat timp de doua decenii la cele mai importante companii rusești, mai intai la Gazprom și apoi la Gazprombank, unde pana in februarie 2022 a fost vicepreședinte. Dar cand Vladimir Putin a inceput razboiul in Ucraina, pe 24 februarie, Volobuev a decis ca nu mai suporta sa traiasca in Rusia. Și-a pus intr-un rucsac cateva lucruri și un teanc de bani și a plecat din țara pe 2 martie, anunțand ca merge in vacanța. Dupa cateva zile, a trecut din Polonia in Ucraina, unde și-a petrecut anii copilariei. Acum, iși petrece zilele incercand sa-i convinga pe oficialii ucraineni sa-i elibereze…