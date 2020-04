Colonelul medic Alexandru Keresztes, comandantul Spitalului Militar de Urgența „Regina Maria” din Brașov, a preluat, de luni, managementul medical și operațional al Spitalului Județean de Urgența Sf. Pantelimon Focșani, anunța Ministerul Apararii Naționale intr-un comunicat de presa. Anul trecut, un medic care a activat la Spitalul Militar „Regina Maria” din Brasov a fost trimis in judecata pentru „luare de mita”, „abuz in serviciu” si „primire de foloase necuvenite”. Procurorii au trimis in judecata si spitalul, unitate militara care participa periodic la cele mai importante exercitii NATO…