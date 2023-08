Şcoala începe mai devreme în acest an. Structura anului şcolar

Anul şcolar 2023-2024 începe mai devreme în acest an, dar vacanţa mare a elevilor este încă în toi. Noul an școlar 2023-2024 va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri şi cinci vacanțe școlare. Noul an școlar va debuta anul acesta pe data de 11 septembrie, într-o… [citeste mai departe]