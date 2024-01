Stiri pe aceeasi tema

- Ies in continuare la lumina noi detalii legate de tragedia care a avut loc la „Ferma Dacilor” din Prahova in noaptea de Craciun 2023, cum ar fi faptul ca pensiunea era racordata ilegal la rețeaua de electricitate.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a oferit detalii privind intervenția pompierilor la pensiunea Ferma Dacilor, din Gura Vadului, care a ars in a doua zi de Craciun. Reprezentanții instituției amintite neaga faptul ca pompierii ar fi ajuns la locul incendiului dupa 40 de minute.…

- Virgiliu Nanu, prefectul județului Prahova, a anunțat ca Ferma Dacilor, care a fost mistuita de flacari in a doua zi de Craciun, a funcționat șapte ani fara autorizație de construire. „Abia in toamna anului 2020 au intrat in legalitate, printr-o modificare legislativa", spune prefectul.

- „In aceste momente de mare durere pentru familiile, rudele, prietenii si cunoscutii celor decedati adresam acestora cuvant de compasiune si de alinare sufleteasca. De asemenea, ne rugam Domnului Iisus Hristos, Cel rastignit si inviat, sa odihneasca in pacea si iubirea Sa sufletele celor decedati din…

- Direcția Naționala Anticorupție urmeaza sa redeschida, maine, dosarul de la ISUJ Prahova care vizeaza problemele cu autorizația de incendiu de la pensiunea Ferma Dacilor, acolo unde a avut loc incendiul devastatator in noaptea de Craciun, conform surselor Digi24.

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, dupa ce un incendiu violent a distrus Ferma dacilor, cel puțin trei persoane fiind gasite carbonizate.Nereguli fusesera descoperite…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Un copil si doi adulti complet carbonizati au fost gasiti de catre salvatori in pensiune. Conform ISU, in incinta se aflau 22 de persoane, opt fiind date disparute. Pensiunea nu…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. O femeie de 48 de anin si un adolescent de 16 ani primesc ingrijiri…