Cine sunt cei 17 parlamentarii PSD și PNL care au boicotat moțiunea de cenzură USR-PLUS-AUR Nici cea de-a patra incercare a președintelui Senatului, Anca Dragu- USR-PLUS, și a președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban- PNL, de a stabili calendarul moțiunii de cenzura inițiate de USR-PLUS și AUR nu a avut succes. PSD braț la braț cu PNL Ședința Birourilor Permanente Reunite (BPR) de ieri ale celor doua Camere parlamentare nu a avut cvorum nici de aceasta data, fiind boicotata total de PSD, UDMR și PNL-aripa Cițu. La ora 11.00, cand era programata inceperea ședinței BPR, in sala se aflau doar 9 parlamentari din 26 (cvorumul era de 14): 5 de la USR-PLUS, 2 de la AUR, 1 de la PNL… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

