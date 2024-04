Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua ediție a concursului PE ARIPILE MUZICII va avea loc in data de 19 aprilie 2024 in Sala Festiva a Palatului Copiilor Satu Mare. Se mai pot face inscrieri. Secțiunea de muzica populara va incepe la ora 10 dimineața; Secțiunea de muzica ușoara va incepe la ora 14; Secțiunea de muzica folk…

- Sambata, 16 martie 2024 și duminica, 17 martie 2024, s-a desfașurat etapa județeana a Olimpiadei Naționale de Informatica. Competiția, care a avut loc la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare, a adus impreuna elevi talentați și pasionați de informatica din intregul județ. Caștigatorii acestui…

- Duminica, 24 martie 2024, la ora 19.00, la sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta va avea loc spectacolul poem vocal coregrafic "Amor caliente"Eroii povestii noastre spera sa se elibereze de cotidianul dur, violent, insensibil, prea grabit si prea indiferent, si sa si traiasca…

- Duminica, 24 martie 2024, la Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta, se va pune in scena spectacolul poem coregrafic "Amor caliente" Premiera a avut loc pe data de 17 noiembrie 2013. "A iubi, a trai pe deplin fericirea unor sentimente impartasite, poate parea doar un vis.Eroii…

- Campania ,,Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale? Fii informat, alege inspirat!”, desfașurata in unitațile de invațamant reprezinta un demers preventiv pentru conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violența școlara, de catre elevi, iar concursul organizat in baza campaniei, la nivel…

- Indragitul interpret de muzica populara Mile Povan, pe numele sau real Mihai Leric, a murit. Cumplita veste i-a șocat pe toți apropiații sai, Mile fiind... The post Doliu imens in lumea muzicii populare! Mile Povan a murit la doar 32 de ani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Tinerii sportivi, cu varsta sub 12 ani, sunt invitați sa se inscrie la Cupa Dan Capitan, competiție din cadrul Mini Cupei Romaniei la Schi Alpin care va avea loc in perioada 2-3 martie 2024, la Buscat. Sportivii vor concura in doua probe de slalom uriaș, pe partia roșie (dificultate medie), unde vor…

- Lumea muzicii populare este in doliu, dupa ce o interpreta s-a stins din viața la doar 23 de ani. Tanara iși sarbatorise aniversarea cu doar cateva zile inainte sa moara. Solista mai era numita și Privighetoarea Gorjului.