- Consiliul Județean Cluj a publicat in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul pentru achiziția serviciilor de proiectare și asistența tehnica aferente modernizarii drumului județean 170B Topa Mica-Așchileul Mic, in lungime de 8 km.

- Gazeta de Sud a scris, saptamana trecuta, despre situatia disperata a oamenilor care locuiesc pe strada Teilor, exact segmentul aflat la limita dintre orasul Craiova si comuna Ghercesti. Acestia se plang ca Drumul Expres le va bloca accesul catre case si alte proprietati. Primaria Criova a confirmat…

- Mai multi Craioveni care locuiesc pe Strada Teilor din Craiova, exact la limita dintre Craiova si Ghercesti sunt disperati. Motivul este acela ca, in cateva zile, lucrarile la Tronsonul I al Drumului Expres Craiova Pitesti (implicit drumul, la finalizarea lui) le vor bloca in totalitate accesul la strada…

- Salariile functionarilor din Primaria Craiova nu se vor majora in 2022, o data cu cresterea, de la 1 ianuarie, a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Noul nivel al salariului minim lunar este acum de 2.550 de lei, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna,…

- Dotari noi pentru gradinița și creșa „Prichindel”, din Cugir: Licitația, lansata in SEAP Dotari noi pentru gradinița și creșa „Prichindel”, din Cugir: Licitația, lansata in SEAP Primaria Orașului Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizare dotari,…

- „In ziua 29 decembrie a.c., polițiștii argeșeni au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112, de catre o femeie de 25 de ani, din Constanța, ca, in timp ce se deplasa cu autoturismul dinspre Pitești catre Campulung, ar fi fost amenințata, cu un pistol, de un pasager dintr-un…

- ​Licitația de aproape 5 milioane de euro lansata în luna octombrie în mandatul fostului ministru PNL al Muncii, Raluca Turcan, prin care statul cauta expertiza pentru cele doua reforme asumate prin PNRR, respectiv pensii și salarizare, a fost anulata. HotNews.ro a scris anterior ca în…

- High-Tech Industry Park Craiova SA, societatea detinuta de Consiliul Judetean (CJ) Dolj care administreaza al doilea parc industrial la Craiovei, a iesit in pierdere in acest an. O premiera in existenta de sase ani a societatii. High-Tech Industry Park Craiova SA a fost infiintata in aprilie 2014, dar…