Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ultimul battle al sezonului 8 de la Chefi la cuțite, Silviu Costan (Foca) a fost cel care a plecat acasa. Deși este dificil sa paresești o competiție chiar inainte de semifinale, Foca a transmis un mesaj prin care a scos in evidența parțile bune ale experienței.

- Editia de miercuri seara a adus un nou record de audienta pentru emisiunea Chefi la cutite: show-ul a inregistrat cel mai mare rating si cea mai mare cota de piata la nivelului publicului comercial cu varste cu...

- Editia de miercuri seara a adus un nou record de audienta pentru emisiunea Chefi la cutite: show-ul a inregistrat cel mai mare rating si cea mai mare cota de piata la nivelului publicului comercial cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani, de la lansarea sezonului 8. De altfel, Chefi la cutite a caștigat…

- In ediția 30 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1, un moment cu adevarat surprinzator a fost atunci cand Zannidache Edmont Hubert din echipa lui Sorin Bontea s-a accidentat!

- Chiar daca nu prea are voie sa faca efort și doctorul care ii supravegheaza atent sarcina, Gina nu se poate rupe definitiv de televiziune și de proiectele pe care inca le are pana va naște. Potrivit Ciao.ro, viitoarea mamica nu a renunțat la televiziune, din contra, iubita lui Smiley va filma și…

- Un concurent surprinzator din ediția 13 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” este Alberto Chelu! De meserie soud chef, barbatul vrea sa demonstreze ca merita un loc in echipele celor trei chefi.

- Adrian Adam Szakaki a explicat ca, desi lucreaza in domeniul evenimentelor și al muzicii, numele sau de familie inseamna „bucatar” și se potrivește perfect cu pasiunea sa imensa pentru bucatarie. „Inainte am avut un club, o discoteca. Am dat faliment din anumite motive. Am decis sa ma casatoresc…

- In ediția a opta din sezonul 8 „Chefi la cuțite” l-am cunoscut pe Florin Bisoc, un bucatar in varsta de 31 de ani care a venit la emisiune ca sa iși testeze din nou performanțele de bucatar.