Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Marinescu, cunoscut drept și „Droopy”, nu mai este deloc la fel cum il știam cu toții pana acum. Daca atunci cand era cu Roxana Ilie parea fericit și implinit, timpul l-a schimbat destul de mult de milionar. Paparazzii SpyNews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare.

- Cu toții știm ca domnișoarele au roit tot timpul in jurul lui Catalin Cazacu. Ei bine, campionul nu duce lipsa de femei, dupa ce s-a desparțit de frumoasa Ramona Olaru. Pentru ca este un cuceritor inca din naștere, sportivul iși face mereu timp sa iasa in oraș și are pe umarul cui sa planga, dupa separarea…

- Graba strica treaba! Benny Adegbuyi orice pentru familia sa, iar atunci ca nu se afla in ring, luptatorul incalca regulile de circulație. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele sportivului și au surprins imagini de senzație cu acesta in timp ce iși punea familia in pericol.

- Dupa ce au avut parte de mai multe impacari și desparțiri in relația de cuplu, Ilie Nastase și soția lui, Ioana Nastase au decis sa mearga pe drumuri separate fostul tenismen. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ilie Nastase și au surprins imagini…

- Vlad Cristian Timis, fiul lui Radu Timis, patronul fabricii de mezeluri Cris-Tim, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT intr-un dosar de trafic de droguri. Cauza a fost inregistrata pe rolul sectiei penale a Tribunalului Prahova, luni 21 februarie 2022. In aceeasi cauza a fost deferit justitiei…

- Gabriel Torje traverseaza cea mai grea perioada din viața sa, asta dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele fotbalistului și au surprins imagini cu acesta chiar inainte de vestea cumplita.

- Un barbat a fost batut dupa ce a surprins o turma de capre in via patronului, la Cetate. Astazi, in jurul orei 12.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Cetate au fost sesizați de un barbat de 35 de ani, din comuna Cetate, cu privire la faptul ca ar fi fost agresat de mai multe persoane. La fața locului…

- Cand ești Gigi Becali iți permiți orice, chiar și sa incalci regulile de circulație in trafic. Nu mai este un secret ca afaceristul este mereu ocupat, drept urmare acesta nu mai ține cont de nimic atunci cand este mereu pe graba. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania…