- Substanțele folosite la acțiunea de deratizare ce a avut loc in blocul din Timișoara unde au murit trei persoane fusesera cumparate ilegal de pe piața neagra, potrivit avocatului administratorului firmei de deratizare.

- Inca un bloc de locuințe din Timișoara a fost evacuat, luni seara, de autoritați, dupa ce intr-unul dintre apartamente s-ar fi facut lucrari de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut acțiunea și in imobilul in care trei persoane au murit și alte citeva zeci au ajuns la spital.Potrivit…

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a anuntat, luni seara, ca la ora 18.00 erau internati opt adulti precum si noua copii, la Spitalul de Copii Louis Turcanu din Timisoara, dupa ce au fost evaluati medical, dar si ca masura preventiva, scrie Agerpres.Acestia locuiesc in blocul de pe strada…

- Inspectorul-sef al Politiei Judetene Timis, Alin Petecel, a declarat, luni, ca a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul blocului din Timisoara de unde doi copii si mama unuia dintre ei au murit, dupa o actiune de dezinsectie si deratizare. Sefa DSP Timis, Cornelia Malac, spune ca…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat luni ca s-a intrunit Comitetul pentru Situatii de Urgenta in cazul de la Timisoara, unde trei persoane dintr-un bloc, dintre care doi copii, au decedat, iar altele sunt internate in spital.

- Trei oameni - doi copii si mama unuia dintre ei - au murit la Timisoara, iar alti patru sunt in stare grava. Totul dupa ce in blocul in care locuiau a avut loc o deratizare. Cei doi copii care au decedat aveau 3 ani, respectiv 9 zile, iar femeia avea 28 de ani. Dezinsectia in bloc a fost facuta intre…

- Un accident de groaza a avut loc in aceasta noapte in apropiere de satul Bașlama, raionul Comrat.Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a tamponat cu mașina intr-un copac. In urma impactului, șoferul a decedat pe loc, iar mașina a fost facuta zob.

- Zbor demonstrativ cu final tragic in statul american Connecticut. Cel putin sapte oameni au murit, dupa ce bombardierul in care se aflau s-a prabusit. Avionul era de tip B-17, model folosit in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.