Cine este singura femeie secretar de stat de la Ministerul Agriculturii

- Daca toata lumea se aștepta sa-i vada la deschiderea Indagra pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Marcel Ciolacu, cel care a spart gura targului a fost fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea. Acesta și-a invitat foștii subalteni la un mic și o bere, sarbatorind din belșug revederea. Deși…

- Intr-o declarație facuta in direct la AGRO TV , ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat o reforma majora menita sa simplifice și sa eficientizeze procesul de accesare a fondurilor europene pentru fermierii romani. Conform declarației sale, fermierii vor avea nevoie de un…

- Ministerul Agriculturii are in vedere inițierea unui proiect de inființare a unor stații de producere a biogazului in fermele de creștere a bovinelor, acesta urmand sa fie folosit la incalzirea serelor pentru obținerea de legume pe tot parcursul anului. “Sunt in discuție cu Ministerul Mediului pentru…

- Guvernul a aprobat, joi, Hotararea privind acordarea unui sprijin de urgența pentru sectorul vegetal – cereale și semințe de oleaginoase. Sprijinul unitar excepțional este acordat sub forma de grant și are o valoare de 2 lei/litru de motorina. Ajutorul se aloca pentru o cantitate totala de 152,4 milioane…

- Guvernul a aprobat, joi, Programul de susținere a producției de legume cultivate in spații protejate pentru perioada 2023 – 2024, precum și alocarea unor sume suplimentare pentru programul de susținere a producției de tomate in spații protejate pentru anul 2023. Astfel, legumicultorii care inființeaza…

- Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Ion Gaman, și-a dat demisia. Acesta era susținut de PSD Calarași și fusese numit in mai 2022. Ion Gaman coordona Direcția de politici in sectorul vegetal din cadrul instituției, dar și activitatea direcțiilor agricole județene. Oficialul de la Agricultura…

- Anul acesta va incepe construcția a 6 din cel 15 centre de colectare legume-fructe, prin Casa Unirea, a anunțat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. Ministrul spera ca toate cele șase centre sa fie finalizate la finele lui august 2024. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale…

- Adrian Pintea, șeful Agenției de Plați și Intervenții pentru Agricultura (APIA) in ultimii șapte ani, a fost numit secretar de sat la Ministerul Agriculturii și va face parte din echipa lui Florin Barbu. Se adeveresc, astfel, informațiile publicate de Ziarul Puterea inca din luna iunie, conform carora…