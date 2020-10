Stiri pe aceeasi tema

- What’s Up și-a cerut iubita in casatorie intr-un mod cu totul special. Artistul a renunțat la clasicul inel de logodna cu diamant și a ales, impreuna cu partenera sa de viața, o varianta ieșita din tipare. What’s Up și Alice Badea formeaza de ceva timp un cuplu și au hotarat ca sunt pregatiți pentru…

- Cristian nu-și mai gasește liniștea de cand, potrivit spuselor lui, fosta lui iubita, Diana, l-ar fi amenințat ca ii va vinde bebelușul nenascut in schimbul sumei de 20.000 de euro! Barbatul ii aduce acuzații șocante femeii, spunand ca și-ar mai fi vandut un copil in Italia.

- Cu toate ca este un personaj important in peisajul politic autohton, romanii nu știu detalii despre viața personala a noului Primar al Municipiului București, Nicușor Dan. De pilda, puțini au vazut-o vreodata pe soția lui, Mirabela Gradinaru.

- Soția actorului Jude Law (47 de ani), Phillipa Coan (33 de ani), a adus pe lume primul lor copil. Anunțul a fost facut chiar de actor, in cadrul emisiunii “The Tonight Show”. „Este cu adevarat minunat. Ne simțim destul de binecuvantați ca am fost intr-un moment in care am putut, ca familie, sa ne cuibarim…

- In timpul carierei, Ryan Giggs impresiona pe gazon și șoca in afara terenului, cu relația sa de opt ani cu soția fratelui sau. Acum, la 46 de ani, selecționerul galez e indragostit de DJ Helen Stelling Holt (foto), cu 15 ani mai tanara. Și vrea sa-i demonstreze ca e un barbat fidel. ...

- John Kennedy a fost presedintele Statelor Unite doar doi ani, dar acest lucru nu l-a impiedicat sa devina o adevarata legenda. Sotia sa, fermecatoarea Jackie Kennedy, a reusit sa castige admiratia unei lumi intregi. Imaginile ei cu ea nu si-au pierdut relevanta si inca inspira designeri celebri, dar…

- Barbatul de 46 de ani din Barlad traia o adevarata drama. Sotia il parasise, aceasta a plecat in Italia fara sa-i spuna. Femeia l-a lasat singur, cu un copil de trei ani cu probleme cardiace si cu un alt copil din prima ei casnicie. Coplesit de griji si datorii, barbatul a clacat si s-a sinucis.…