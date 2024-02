Cine este Șerban Ghenea, românul care a câștigat 19 Premii Grammy. A lucrat cu artiști precum Taylor Swift, Beyonce sau Justin Timberlake Romania are cu ce se mandri! Șerban Ghenea este romanul care a caștigat 19 premii Grammy și a lucrat cu artiști internaționali, precum Taylor Swift, Justin Timberlake sau Beyonce. Șerban Ghenea a caștigat premiul Grammy in calitate de inginer de sunet Romanul Șerban Ghenea este un inginer de sunet și mixer romano-canadian. S-a nascut in București in anul 1969, insa familia lui a migrat in Montreal, atunci cand el avea doar 7 ani. Marea lui pasiune a fost muzica, așa ca a studiat la John Abbott College, Concordia University și Universitatea McGill din Montreal. Este specializat pe inregistrarea… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

