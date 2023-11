Cine este senatorul PSD care a vota împotriva noii Legi a pensiilor Deși poate parea ciudat, exista un deputat PSD care a votat contrar majoritații parlamentarilor social democrați. Nu a fost de acord cu Legea pensiilor și a votat impotriva. Proiectul noii Legi a pensiilor a fost adoptat, in regim de urgența, in Senat. Legea a fost adoptata cu 85 de voturi ”pentru”, 6 ”impotriva” și 19 ”abțineri”. Printre cei care au votat impotriva se numara și senatorul PSD de Hunedoara, Resmerița Cornel-Cristian. Acesta a fost singurul senator PSD care a votat impotriva. Legea pensiilor este un proiect foarte important pentru Marcel Ciolacu, lider PSD și premier, de aceea este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

