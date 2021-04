Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de joi seara a emisiunii „Survivor Romania”, patru noi concurente vor intra in lupta pentru supraviețuire și premiul cel mare. Una dintre concurente este Irina Ceban (Irisha) și a devenit cunoscuta odata cu participarea la „Bravo, ai stil!”. Identitațile a doua dintre cele patru noi cuncurente…

- Daniel Pavel aduce un anunț uriaș pentru fanii emisiunii Survivor Romania. Ce veste așteptata a adus prezentatorul show-ului sportiv preferat de romani? Un nou personaj iși face aparția in competiția din Republica Dominicana. Daniel Pavel, anunț uriaș pentru fanii Suvrivor Romania Noua veste uriașa…

- Gabriela Cristea a avut prima apariție in cadrul emisiunii „Mireasa: Urzeala soacrelor”, pe care o prezinta la Antena Stars. Vedeta a postat o imagine, in care le arata fanilor ce ținuta a ales pentru revenirea la TV, dupa o pauza de 1 an. Fanii au felicitat-o pentru cat a slabit in ultima perioada.…

- Oana Roman a avut o noua apariție controversata pe rețelele de socializare. Frumoasa vedeta de la Antena Stars și-a pus admiratorii serios pe ganduri printr-o ipostaza surprinzatoare la scurta vreme dupa divorțul de tatal fetiței sale, Marius Elisei. Iata despre ce este vorba!

- Dupa ce a anunțat public, la Star Matinal, ca se pregatește de nunta, Roxana Vașniuc a oferit noi detalii despre marele eveniment. Vedeta a vorbit la „Mamici de pitici, cu lipici” despre viața de cuplu, facand cateva dezvaluiri uluitoare despre partenerul ei. Iata cum l-a descris aceasta pe tatal fetiței…

- In fiecare dimineața Nasrin, Dima Trofim, Chef Munti, dar și Olga, frumoasa asistenta, va așteapta in fața televizoarelor pe Antena Stars la Star Matinal. Iata ca aceasta dimineața a inceput fara tanara care face senzație cu mișcarile sale! Ce probleme a intampinat vedeta la primele ore ale zilei!

- Momente grele pentru una dintre cele mai indragite cantarete de la noi. Elena Ionescu e disperata, dupa ce l-a pierdut pe strada. Vedeta a facut un apel catre fanii ei. Elena Ionescu a trecut prin momente grele In cadrul emisiunii “Mamici de pitici, cu lipici”, show difuzat de Antena Stars, Elena Ionescu…

- Cristina Șișcanu și una dintre fiicele sale, Petra, vor putea fi urmarite de fani la celebra emisiune „Mamici de pitici, cu lipici” sezonul 2, difuzata la Antena Stars. Vedeta este pregatita de noua provocare și abia așteapta sa ia parte la proiect alaturi de fetița ei.