Cine este noul ambasador român în China Romania are doi noi ambasadori: Dan-Horia Maxim este reprezentantul Romaniei in China, iar Iulia Pataki in Etiopia, fiind in același timp și ambasador nerezident in Somalia, dupa semnarea decretelor de catre Klaus Iohannis. Dan-Horia Maxim este, din 2022, expert național detașat, responsabil de relațiile comerciale dintre Uniunea Europeana și regiunea Asiei de Sud, in cadrul Comisiei Europene – Directorul General pentru Comerț (DG TRADE). Intre anii 2014-2022, noul ambasador a fost Șef al Secției comerț din cadrul Reprezentanței Permanente a Romaniei la Uniunea Europeana. A fost Președinte al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

