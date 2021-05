Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul afacerist Alex Bodi este, oficial, un om liber. Fostul soț al Biancai Dragușanu a ieșit din arestul de la domiciliu și a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars in care a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut și cum și-a dat seama de cine ii sunt adevarații…

- Alex Bodi a oferit primul și singurul interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost eliberat din arestul la domiciliu. Afaceristul a vorbit despre perioada grea, despre tradari, dar și despre cele trei femei din viața lui: Daria Radionova, Iulia Salagean și Bianca Dragușanu.

- Așteptarea a luat sfarșit. Tristan Tate a oferit primele declarații despre pozele incendiare din intimitate cu Alexandra Stan. Celebrul milionar a recunoscut ca a trait o idila tare frumoasa cu artista, dar mai ales, ca blondina i-a oferit cele mai de vis saptamani din viața sa, dupa care i-a frant…

- Amna (36 de ani) și fostul ei soț au divorțat in vara anului 2019, dupa un mariaj de 9 ani și o relație de 12. Fostul cuplu are impreuna un fiu, David, in varsta de 6 ani. In urma separarii, cantareața s-a concentrat pe creșterea fiului ei și pe cariera. In prezent, solista formeaza un cuplu cu un barbat…

- Este zi mare, astazi, pentru Alex Bodi, care iși sarbatorește mama. Fostul soț al Biancai Dragușanu a ținut sa marcheze aceasta zi intr-un mod inedit, astfel ca i-a transmis o urare emoționanta celei care i-a dat viața. Iata cum arata mama lui Alex Bodi.

- O zi atat de speciala un a putut fi trecuta atat de ușor cu vederea de catre Alex Bodi! Celebrul afacerist, surpriza romantica pentru Daria Radionova, de Dragobete! Cum a surprins-o fostul soț al Biancai Dragușanu pe rusoiaca?

- Am intrat in posesia imaginilor controversate in care Bianca Dragușanu iși pune viața in pericol imediat dupa o cearta-monstru cu fostul sau soț, Alex Bodi! Afaceristul se apara in fața acuzațiilor grave aduse de fosta lui partenera și apeleaza la toate dovezile de care dispune.