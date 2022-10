Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de informații al Ucrainei (SBU) a anunțat duminica ca a reținut doi oficiali ai producatorului ucrainean de motoare de aviație Motor Sich, sub suspiciunea de colaborare cu Rusia, relateaza AFP citat de The Guardian. SBU „l-a reținut pe președintele gigantului industrial Motor Sich, el este…

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat arestarea unuia dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, miliardarul Viaceslav Boguslaev, acuzat de tradare in favoarea Rusiei. Oligarhul, fost proprietar al unui important constructor de motoare de aviație, a fost acuzat ca ii ajuta pe ruși sa-și…

- Cele mai importante instituții media din Ucraina au declarat ca Viaceslav Boguslaev, "șeful onorific" al companiei Motor Sich din orașul central Zaporojie, a fost reținut și dus la Kiev intr-un convoi. Boguslaev a fost suspectat ca a colaborat și a ajutat forțele rusești care ocupa parți din patru…

- Odata cu anexarea Donbasului, a regiunilor Herson, Zaporojie, ocupate de armata rusa, Putin a ars toate punțile in urma sa, taindu-și orice cale de retragere. El a pus Ucraina și aliații sai occidentali in fața faptului implinit, declarand teritoriile respective teritorii ale Federației Ruse „pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, miercuri, un mesaj ferm de solidaritate cu poporul ucrainean, prin ambasadorul agreat al acestei tari la Bucuresti, Ihor Prokopchuk. Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu l-a primit miercuri pe Ihor Prokopchuk, cu ocazia Zilei Independentei…

- Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a creat structuri ale organelor teritoriale provizorii ruse in regiunile Herson si Zaporojie (din Ucraina), anunta Serviciul de presa al ministerului. ”Structurile organelor de interne ruse teritoriale provizorii in regiunile Herson si Zaporojie sunt in momentul…