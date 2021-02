Stiri pe aceeasi tema

- Maria Radeanu, tanara in varsta de 20 de ani, a urcat vineri seara, 12 februarie, pe scena „Romanii au talent”, sezonul 11. Dupa un mix emoționant de vioara și voce, studenta a primit 4 de Da din partea celor patru jurați, dar și multe laude. De altfel, Smiley a ținut sa reaminteasca faptul ca fata…

- Vineri, emisiunea "Romanii au Talent", revine cu o noua editie spectaculoasa pe micile ecrane. Cel mai iubit show de divertisment de la ProTV va avea parte de un sezon atipit, care a fost filmat in conditii speciale. Smiley se va aseza la masa juriului si va fi o seara plina de momente speciale.

- Andi Moisescu a fost inlocuit de la pupitrul juraților „Romanii au talent” de catre Smiley, moderatorul emisiunii. Schimbarea a fost una temporara, din cauza infectarii cu SARS-COV-2 a lui Andi Moisescu. In urma cu cateva luni, in timpul preselecțiilor „Romanii au talent”, Andi Moisescu a aflat ca fost…

- Vineri, 12 februarie, „Romanii au talent”, cel mai iubit show de divertisment revine cu o noua ediție spectaculoasa. A fost un sezon atipic, filmat in condiții speciale, iar acest lucru a condus și la faptul ca o premiera va fi inregistrata. Smiley se va așeza la masa juriului, in locul lui Andi Moisescu.…

- Rareș Trufea a primit Golden Buzz la „Romanii au talent”, sezonul 11, in ediția de luni seara, 8 februarie. Dupa ce a impresionat juriul și publicul, cantand la pian și cu vocea, Smiley și Pavel Bartoș l-au trimis direct in semifinala, pe tanarul de 16 ani din Vaslui. Rareș Trufea i-a convins pe Smiley…

- Filip Cioc, in varsta de 10 ani, locuiește in Galați și a primit primul Golden Buzz de la „Romanii au talent” sezonul 11. Baiețelul cu dificultați vizuale a cantat impecabil in fața juraților și a publicului de acasa, iar Florin Calinescu a fost cel care a apasat fara rețineri Golden Buzz-ul. In ciuda…

- Sezonul 11 al emisiunii Romanii au Talent a inceput de la 20:30, la Pro TV. Din juriu fac parte Andra, Andi Moisescu, Alexandra Dinu și Florin Calinescu. Cum și-au facut apariția jurații de la Romanii au talent Jurații și-au facut apariția, ca de fiecare data, intr-o tona eleganta și cu foarte mult…

- Telespectatorii Pro TV asteapta cu nerabdare sezonul cu numarul 11 Romanii au talent. Producatorii show-ului anunta surprize de zile mari, dar si o premiera, dupa 10 ani. Iata ce se schimba si cand debuteaza noile editii. Totul despre sezonul 11 Romanii au talent Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu…