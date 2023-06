In prezent consilier prezidențial, Luminița Odobescu este favorita sa preia Ministerul de Externe in locul lui Bogdan Aurescu in noul guvern Marcel Ciolacu, susțin surse liberale, pentru Libertatea.In varsta de 54 de ani, nascuta la Reghin, Luminița Odobescu este consilier prezidențial - Departamentul Afaceri Europene din noiembrie 2021. Este doctor in relații economice internaționale la ASE și diplomat de cariera.Potrivit descrierii de pe site-ul Administrației Prezidențiale, Odobescu a fost in perioada septembrie 2015 - noiembrie 2021, Reprezentantul Permanent al Romaniei la Uniunea Europeana.…