- Elon Mask a anunțat, vineri, ca a numit-o pe Linda Yaccarino, pana acum responsabil cu publicitatea in grupul NBCUniversal, director general al Twitter, transmit agențiile de presa. Sunt incantat sa o avem pe Linda Yaccarino ca noul CEO al Twitter, a declarat pe platforma sa, unde are contul cel mai…

- Fosta șefa a departamentului de publicitate al NBCUniversal, Linda Yaccarino, a fost numita de Elon Musk in funcția de director executiv al Twitter, la puțin peste șase luni de la preluarea controversata de catre miliardar a companiei, relateaza BBC și Reuters.„Sunt incantat sa ii urez bun venit Lindei…

- Elon Musk, care isi propune sa faca din Twitter o aplicatie "do-it-all" (care reuneste totul), a anuntat marti ca in curand va fi posibila efectuarea de apeluri audio si video de pe platforma, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Elon Musk a postat, miercuri, pe Twitter o fotografie cu cainele sau Floki, un Shiba Inu, stand pe scaunul directorului general al companiei sub titlul: „Noul CEO al Twitter este grozav”, informeaza Business Standard . Miliardarul cu cetațenie sud-africana, canadiana și americana a precizat ca și-a…

