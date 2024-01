Lai Ching-te, un fost medic dintr-o familie saraca de mineri, a fost propulsat in politica de o criza militara din stramtoarea Taiwan in urma cu 27 de ani. Acum, veteranul politic are sarcina de a preveni o alta criza cu China, ca lider nou ales al insulei autonome, pe care Partidul Comunist din China a promis ca o va incorpora intr-o zi, noteaza CNN.