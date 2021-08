Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Izbașa s-a casatorit cu nepotul lui Ștefan Banica. Ce gimnaste au participat la nunta! Sandra Izbașa și-a oficializat relația cu actorul Razvan Banica, nepotul celebrului Ștefan Banica. Cei doi s-au cununat civil vineri, pe data de 30 iulie. Cea care a facut anunțul a fost chiar Andreea Raducan,…

- Primul lor copil, Wilfred, s-a nascut in aprilie anul trecut.Ziarele britanice au scris despre faptul ca, intr-o postare pe Instagram, Carrie le-a comunicat prietenilor ca se simte 'incredibil de binecuvantata' sa fie din nou insarcinata. Ea a mai spus ca a suferit un avort spontan la inceputul anului.'Problemele…

- Gimnasta Sandra Izbașa, 31 de ani s-a casatorit sambata cu Razvan Banica, 29 de ani, actor la Teatrul Notarra și nepotul lui Ștefan Banica jr. Dupa un an de relație, Sandra Izbașa și Razvan Banica au spus ”DA” in fața ofițerului de stare civila. Sandra și Razvan s-au hotarat sa faca pasul de Craciun…

- Benone Sinulescu este unul dintre artiștii devenit comoara naționala, iar aucm, cand se afla greu incercat de boala, se afla tot mai multe lucruri despre viața sa personala. Casatorit de mai bine de 40 de ani cu iubirea vieții lui, Elena Sinulescu, artistul nu a putut deveni parinte niciodata, deși…

- Scandalul dintre Gigi Becali și Anamaria Prodan trece la alt nivel! Celebrul afacerist a facut-o praf pe impresara. Cum a umilit-o acesta pe soția lui Laurențiu Reghecampf? Fanii sunt șocați de noile detalii. Gigi Becali, umilința suprema pentru Anamaria Prodan Razboiul dintre Becali și Prodan continua!…

- Fosta iubita a lui Gianluca Vacchi, Giorgia Gabriele, s-a casatorit. Tanara care aparea adesea in videoclipurile virale ale milionarului excentric a devenit soția lui Andrea Grilli, un antreprenor italian celebru. Nunta celor doi a fost cu adevarat fastuasa, iar cireașa de e tort a fost momentul in…

- Capitanul Giorgio Chellini a caștigat impreuna cu reprezentativa Italiei trofeul Euro 2020. Meciul a fost urmarit de milioane de oameni, insa alaturi de fundașul italian s-a aflat una dintre cele mai importante persoane din viața lui: soția sa, Carolina Bonistalli.

- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a casatorit sambata cu logodnica sa, Carrie Symonds, in cadrul unei „ceremonii desfasurate in secret”, potrivit presei britanice. Informația nu a fost insa confirmata. Boris Johnson, de 56 de ani, s-a casatorit cu Carrie Symonds, de 33 de ani, in catedrala catolica…