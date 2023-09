Stiri pe aceeasi tema

- Trapperul Gheboasa a fost amendat de Jandarmerie si reclamat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Jandarmeria Cluj a anuntat marti ca s-a autosesizat si l-a amendat pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa…

- Dupa succesul de la Untold, trapperul Gheboasa a anuntat, intr-o emisiune de televiziune la care a fost invitat, ca vrea sa intre in politica. Trapperul isi doreste sa ajunga direct presedintele Partidei Romilor. El a facut apel Victor Ciutacu sa-i puna o pila la Victor Ponta sa-l puna in functie, scrie…

- Mesajul sau a adus in discuție o problema grava cu care se confrunta romanii, și anume intarzierile frecvente ale trenurilor și efectele acestora asupra pasagerilor. Exista o neputința generala privind aceasta situație, iar Gheorghe a indemnat cetațenii sa iși cunoasca drepturile și sa incerce sa le…

- O bunica in varsta de 81 de ani din Oradea a devenit virala pe TikTok, dupa ce a fost filmata in timp ce conducea pe o strada din Romania. Unul dintre nepotii sai a publicat un videoclip cu aceasta, atragand rapid sute de aprecieri și comentarii din partea internauților. De altfel, batranica este deja…

- O imagine surprinsa in Romania a ajuns virala in mediul online! In doar cateva ore, fotografia a ajuns la oameni din toate colțurile lumii. O parte dintre internauți au apreciat talentul fotografului, in timp ce alții au facut haz de situație. Cum arata fotografia care a uimit Internetul? Imaginea cu…

- Aduna miliarde de vizualizari și este cea mai virala piesa din Romania in toata lumea, “Toca Toca” a facut 15,1 miliarde, doar de la inceputul anului 2023, ajungand in topul statisticilor YouTube ca cel mai iubit video anime cu un dans și fiind un exemplu internațional de viralizare a unei piese. …

- Cei doi artiști internaționali, Tamiga & 2Bad lanseaza o noua melodie, “TROPICAL”, o melodie cu accent balcanic avand un sound foarte comercial care te face sa dansezi. Totul a inceput in vara anului 2018 cand s-a anuntat un nou debut muzical si totodata o colaborare de succes. Laurentiu de la Body&Soul…