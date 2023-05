Stiri pe aceeasi tema

- Selena Gomez este una dintre cele mai iubite apariții din intreaga lume, iar acum, a devenit și cea mai urmarita femeie. Pe contul ei de Instagram a inregistrat 400 de milioane de urmaritori, reușind sa o lase in urma pe Kilye Jenner.

- Este alerta de securitate la metroul din Bruxells. Poliția a ridicat nivelul de securitate din cauza unor informații legate de posibilitatea unui atac cu bomba. Zeci de mesaje au aparut pe rețelele sociale, avertizand asupra posibilului atentat. Incepand de marți seara, pe rețelele sociale s-au raspandit…

- The European Union will seek to rein in generous spending by member states permitted to help households and businesses through the Covid pandemic and energy crisis as it sets out a return to stricter budgetary discipline, according to Bloomberg. Governments will be instructed to withdraw support and…

- The European Union is edging closer to a landmark move into joint procurement of ammunition to help Ukraine and replenish members’ stockpiles but major questions regarding funding and scale remain to be resolved, according to Reuters. EU defence ministers will this week discuss plans to speed up the…

- In zilele noastre, a face cumparaturi online este simplu, eficient și rapid. Scapam de trafic, eliminam riscul de a nu gasi ceea ce ne trebuie in magazin, pentru ca avem oferta actualizata la un click distanța și, in plus, putem sa vanam cele mai bune promoții la produsele de pe lista de cumparaturi.…

- Zilele trecute, Kylie Jenner și Hailey Bieber au inceput o adevarata polemica pe rețelele sociale, dupa ce au ras de o postare facuta de Selena Gomez. Oamenii de pe internet le-au catalogat drept fete relele și au sarit in apararea Selenei.

- Selena Gomez, de nerecunoscut. De ce s-a ingrașat artista! Selena Gomez a fost ținta criticilor pe rețelele de socializare in ultima perioada. Totul a pornit in urma cu aproximativ o luna, dupa Premiile Grammy. Pe covorul roșu al galei de premiere, artista și-a facut apariția cu mai multe kilograme…

- O familie din Ucraina, care a fost nevoita sa-si paraseasca tara din cauza razboiului cu Rusia, a primit, pe 14 februarie, un motiv sa zambeasca. Medicii ieseni au reusit o interventie chirurgicala prin care au oferit sansa la o viata normala unei tinere de 21 de ani