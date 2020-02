Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Ludovic Orban a precizat ca vineri conducerea PNL se va intruni pentru a stabili lista de miniștri și programul de guvernare dupa ce Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Florin Cițu. Orban a adaugat ca liberalii se vor implica pentru a obține o majoritate in Parlament pentru susținerea…

- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor, a fost propus de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier. Anunțul a fost facut miercuri seara, dupa consultarile cu partidele parlamentare. Reacțiile politice nu au intarziat sa apara.

- Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Cițu, actualul ministru al Finanțelor din guvernul demis Orban I, sa fie noul prim-ministru. Propunerea vine dupa ce Curtea Constituționala a Romaniei a picat Guvernul Orban II și i-a cerut Președintelui sa vina cu o noua propunere.

- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor, este propunerea președintelui Klaus Iohannis sa ocupe funcția de premier. Anunțul a fost facut miercuri seara, dupa consultarile de astazi cu partidele parlamentare.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia CCR, care a decis ca numirea lui Orban este neconstitutionala, este neașteptata, iar situația politica din Romania e haotica. El susține ca alegerile anticipate trebuie sa iasa de pe agenda politicienilor din cauza problemei coronavirusului.Kelemen…

- Ministrul desemnat Florin Citu a primit, luni, aviz negativ din partea Comisiei economice si de buget-finante din Parlament. Audierea in Comisie a fost marcata de scandal și hohote de ras, la fel ca in urma cu patru luni.Audierea ministrului desemnat Florin Cițu a fost marcata de scandal.…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca a mers la discuțiile de la Cotroceni ca sa il convinga pe președintele Klaus Iohannis ca declanșarea alegerilor anticipate este inutila, costa bani și nu rezolva nimic.Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a mers astazi la consultarile de la Cotroceni pentru a…

- "A fost o ordonanta de urgenta prin care acesta dublare a fost prorogata pana la sfarsitul lunii iulie. Inseamna ca legea va fi implementata de la 1 august. In acest moment, nu exista discutii despre altceva. Stiti foarte bine ca am spus tot timpul ca in buget sunt banii alocati, venituri estimate…