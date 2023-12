Cine este, de fapt, patronul de la pensiunea Ferma Dacilor Incendiul puternic care a izbucnit in aceasta dimineața la o pensiune din județul Prahova a scos la lumina faptul ca patronul acestei locații este un personaj controversat, cunoscut in lumea interlopa din Capitala, fiind implicat in mai multe scandaluri celebre din anii 2000. La primele ore ale acestei dimineții a izbucnit un incediu violent la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, judetul Prahova. Aceasta locație aparține unui controversat afacerist din București, care de-a lungul timpului a fost implicat in mai multe scandaluri celebre. Este vorba de Cornel Dinicu, fost șef al badyguarzilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

