Cine este contele austriac care deține mii de hectare de teren agricol și pădure în România O prezența mai degraba discreta, contele austriac Andreas von Bardeau, descendent al familiei de Habsburg, este unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din Vestul țarii cu mii de hectare de teren agricol in proprietate, dar și de padure. Pe langa cultura cerealelor, contele mai are afaceri in zootehnie, fiind și actionar principal al Banat Business Park din județul Timiș. Andreas von Bardeau s-a stabilit in Banat in anii 2000, cand și-a inceput activitatea in Romania cu afaceri in imobilare și agriculturii in Romania. In agricultura, Grupul Bardeau Holding administreaza peste 13.000 ha… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

