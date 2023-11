Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național al Noii Zeelande confirma guvernul de coaliție și spune ca a ajuns la un acord cu alte doua formațiuni politice, potrivit Reuters. Viitorul prim-ministru al Noii Zeelande, Christopher Luxon, a declarat joi (23 noiembrie) ca Partidul Național al sau a ajuns la un acord cu ACT New Zealand…

- ”Activitatea economica s-a extins intr-un ritm puternic in trimestrul al treilea”, a declarat banca centrala a SUA dupa o intalnire de doua zile in care oficialii au convenit in unanimitate sa lase rata dobanzii de referinta overnight in intervalul 5,25%-5,50%, unde este din iulie. Limbajul a marcat…

- Australianul Angus Gardner a fost desemnat sa arbitreze prima semifinala a Cupei Mondiale de rugby din Franta, care va opune, vineri, pe Stade de France, echipele Argentinei si Noii Zeelande, transmite EFE, potrivit Agerpres.Gardner, 39 ani, care a arbitrat primul sau meci international in 2011,…

- Etapa a VII-a a Ligii a IV-a a programat duelul primelor doua clasate, Juniorul Salcea și Șoimii Gura Humorului. Partida disputata duminica la pranz pe terenul sintetic de la Liceul cu Program Sportiv s-a incheiat cu victoria echipei humorene, la capatul unui joc de un bun nivel, disputat intr-un ...

- Capitanul formației Universitatea Craiova , Nicușor Bancu, a afirmat la finalul partidei cu FC Voluntari ca jocul prestat nu a fost deloc rau și ca doar neșansa a facut sa nu vina victoria. „Am facut un joc bun, am facut ce am pregatit la antrenament, dar e greu pe un teren mic și cu o echipa care se…

- Cheltuielile medii ale unei familii au fost de aproape 6.000 de lei (5.969 lei) in aceasta vara, mai mari cu peste 11% decat in vara trecuta, ceea ce inseamna o scadere a nivelului de trai (inflația iunie2023/iunie 2022 a fost de 10,25%), arata datele transmise joi de INS.

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reafirmat ca ratele dobanzilor in zona euro vor ramane la un nivel ridicat pana cand rata inflatiei va... The post Banca Centrala Europeana menține ratele ridicate ale dobanzilor pana cand rata inflației va scadea la 2% appeared first on Special…

- Tot mai multi romani incearca sa scada durata de creditare sau sa plateasca rate mai mici. Unii dintre ei apeleaza a negocierea cu banca, altii folosesc diverse trucuri. Antena 3 CNN a aratat care este cea mai buna metoda.