- Daniel Dumitru (32 de ani), barbatul care a batut-o și i-a furat pistolul femeii jandarm, in timpul protestului din 10 august, lucreaza la DIGI. cea care a facut dezvaluirea este chiar mama lui. Daniel Dumitru, individul banuit ca a furat arma femeii jandarm batuta de huligani, in Piata Victoriei,…

- Doi barbati au fost retinuti, joi, in urma perchezitiilor facute in dosarul privind agresarea a doi jandarmi si sustragerea unei arme la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, Parchetul precizand ca unul dintre ei a lovit un jandarm, iar celalalt a tras un foc de arma cu pistolul furat de la femeia…

- Barbatul care a furat arma femeii jandarm la mitingul din 10 august din Piata Victoriei i-a condus pe anchetatori la locul in care a ingropat pistolul, pe marginea unei balti din localitatea Petrechioaia, judetul Ilfov. El a tras doua focuri de arma in camp deschis, politistii gasind unul dintre cartusele…

- Arma femeii jandarm batuta in timpul protestului anti-PSD din 10 august, disparuta in timpul mitingului, a fost gasita. Politia Capitalei a anuntat luni seara ca a recuperat pistolul sustras. Acesta a fost gasita in zona localitatii Petrachioaia din judetul Ilfov, ingropata langa un copac. ”€In urma…

- Un nou protest #rezist are loc duminica seara in Piata Victoriei, unde s-au strans cateva sute de persoane de persoane, la o zi dupa mitingul organizat de PSD impotriva abuzurile și la care au participat peste 200.000 de oameni.