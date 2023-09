Cine este baronul asfaltului, Dorinel Umbrărescu, crescut și conexat la PSD! O explozie devastatoare de gaz la șantierul autostrazii din Moldova a declanșat o serie de controverse și anchete, iar numele de Dorinel Umbrarescu, cunoscut ca „regele asfaltului,” este in centrul atenției. Incidentul a avut loc in noaptea de miercuri, iar patru muncitori și-au pierdut viața, in timp ce alți cinci au fost grav raniți. Umbrarescu, omul de afaceri care se afla in spatele firmei de construcții UMB Spedition, a caștigat licitația pentru toate cele trei loturi ale autostrazii A7, un proiect de aproape 95 de kilometri, evaluat la 6,5 miliarde de lei (aproximativ 1,3 miliarde de euro).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

