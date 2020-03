Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Taylor Swift a fost numita pentru a doua oara Global Recording Artist of the Year (artistul anului in domeniul vanzarilor globale de discuri) de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), relateaza luni Press Association.

- Cantareata americana Taylor Swift a fost numita pentru a doua oara Global Recording Artist of the Year (artistul anului in domeniul vanzarilor globale de discuri) de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), relateaza luni Press Association. Trofeul anual recompenseaza artistul cu…

- Un barbat de 44 de ani, cunoscut cu antecedente penale, a fost surprins de politistii locali in timp ce distrugea o banca pentru a fura picioarele din fonta, cu scopul de a le vinde la un centru de colectare a fierului vechi.

- Restricțiile din Franța vizeaza automedicația, astfel ca antitermicele precum paracetamolul și aspirina pot fi vandute doar daca farmacistul considera ca pacientul are intr-adevar nevoie de ele, informeaza Libertatea.

- Pugilistul american Gervonta Davis a castigat titlul mondial la categoria pana, versiunea WBA, dupa ce l-a invins, intr-o gala desfasurata la State Farm Arena (Atlanta, SUA), pe cubanezul Yuriorkis Gamboa. Mare favorit, Davis si-a dominat copios adversarul pe care l-a trimis de doua ori…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase Cluj au depistat doi barbati in varsta de 21 si 25 de ani, primul din orasul Brosteni, judetul Suceava, iar cel de-al doilea din orasul Viseu de Sus, judetul Maramures, in timp ce ofereau spre vanzare articole pirotehnice din clasa F1,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat marti un apel comunitatii internationale reunite la Geneva, in cadrul primului Forum mondial cu privire la refugiati, sa faca 'mult mai mult pentru a asuma colectiv' povara acestora, transmite AFP. 'Este timpul sa se raspunda mai echitabil…

- Cristina Neagu (31 de ani), starul echipei naționale de handbal, a oferit declarații la finalul meciului Romania - Suedia 22-34. Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) e partida pe care o mai avem de disputat in Main Round;„Tricolorele” nu mai au nicio sansa sa termine in primele 8, iar miercuri se…