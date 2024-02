Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta deschisa pe numele judecatoarei Ancuța Ioana Popoviciu de la Judecatoria Mangalia va stabili daca a respectat obligația de studiere a dosarelor inainte de ședințele de judecata, modul cum le gestioneaza și comportamentul in sala de ședințe, a transmis Inspecția Judiciara intr-un comunicat de…

- In timpul procesului lui Vlad Pacu, femeia a mestecat guma și a intrebat daca unul dintre tinerii morți in accident este in sala. Parinții indurerați cred cu tarie ca judecatoarea a fost manipulata. Parintii tinerilor care și-au pierdut viața in accident au reclamat tergiversarea procesului și atitudinea…

- Procesul lui Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina in doua grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, in vara anului trecut, a avut primul termen joi, la Judecatoria Mangalia.Procesul a fost amanat, insa, la cererea lui Vlad Pascu, care nu a fost reprezentat…

- Anul trecut Vlad Pascu avea sa fie protagonistul unuia dintre cele mai tragice accidente, cel de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri aveau sa-și piarda viața. Inculpatul producea aceasta tragedie in urma consumului de droguri, ulterior fugind de la locul accidentului. Astazi, conform datelor publicate,…

- Familia lui Vlad Pascu, tanarul implicat in tragicul accident de la 2 Mai, in care doi studenți și-au pierdut viața, cauta modalitați de a-și micșora pedeapsa fiului lor, actualmente de 20 de ani de inchisoare. La ce startegie au apelat? Familia Pascu insista sa-și scape baiatul din inchisoare Recent,…

- Apar noi informații legate de situația lui Vlad Pascu, tanarul care a ucis 2 persoane, in urma cu cateva luni, și care acum se afla in arest preventiv. Tanarul, impreuna cu parinții sai au decis sa depuna o contestație in urma deciziei Judecatoriei Mangalia de prelungire a arestului preventiv. Ce au…

- Este oficial, Vlad Pascu va fi judecat pentru ucidere din culpa, nu pentru omor. Decizia instanței ii nemulțumește pe parinții celor doi tineri care au murit in accidentul din 2 Mai. Tatal Robertei, prima reacție la aflarea veștii. Vlad Pascu va fi judecat pentru ucidere din culpa Tanarul care s-a urcat…

- Mama lui Vlad Pascu, acuzata de influențarea declarațiilor și amenințare in dosarul fiului sau, a fost recent eliberata din arestul la domiciliu. Aceasta a facut primele declarații legate de situația in care se afla, in cadrul unui interviu acordat unui ziarist. Ce spune despre sentimentele pe care…