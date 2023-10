Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 46 de ani a intrat pe contrasens sa faca o depașire, dar s-a lovit puternic de tirul care circula regulamentar.Șoseaua era trasata cu linie continua, semn ca depașirile sunt extrem de periculoase pe acest tronson.Accidentul mortal a avut loc pe DN66 catre Petroșani.

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul de 19 ani, aflat sub influența drogurilor, care a omorat doi tineri și a ranit alți trei in localitatea 2 Mai, este cercetat de polițiști pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului, informeaza Rador.Urmeaza a fi sesizata unitatea de parchet…

- Un tanar de 20 de ani și prietena lui in varsta de 18 ani au murit intr-un accident cu motocicleta, in Satu Mare. Vehiculul cu doua roți a intrat in plin in spatele unui autoturism care circula in aceeași direcție, pe drum drept. Șoferul avea rucsacul plin cu droguri.

- Un copil de un an și noua luni, tinut in brate de mama sa pe bancheta din spate a unei mașini, a murit dupa ce șoferul, care era beat și fara permis, a intrat intr-un cap de pod. In accidentul care a avut loc joi au mai fost raniti soferul si alti doi pasageri, scrie Agerpres. „In urma deplasarii la…

- Un traficant moldovean a fost arestat marți de dimineața pe o autostrada din Ungaria unde mașina pe care o conducea și in care erau 7 migranți ilegali s-a rasturnat. Un copil de 10 ani a murit, scrie site-ul poliției maghiare, citat de Baon.O mașina de pasageri care transporta migranți a ieșit de pe…

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața, marți dimineața, intr-un accident cumplit pe autostrada A1. Șoferul conducea un autoturism care s-a ciocnit violent de un TIR. Impactul i-a fost fatal tanarului din Ialomița, care a murit pe loc.

- Un motociclist de 28 de ani a murit, iar un tanar de 25 de ani a fost ranit, sambata, dupa ce un sofer de 70 de ani a facut o manevra greșita.(sursa:observatornews.ro). Șoferul vrut sa intoarca masina fara sa se asigure, pe un drum judetean din Mehedinti și a intrat in coliziune cu o motocicleta. Conducatorul…

- Trei persoane au decedat și trei au fost traumatizate, in urma unui grav accident rutier, produs cu puțin timp in urma pe traseul R-20, intre localitațile Step-Soci și Chiperceni din raionul Orhei. Tragicul accident a avut loc dupa ce un barbat in varsta de 53 de ani a pierdut controlul volanului și…