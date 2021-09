Stiri pe aceeasi tema

- “Dumnezeul duhurilor si a tot trupul..” ”Si se va intoarce tarana in pamant, de unde s-a luat, si duhul se va intoarce la Dumnezeu, la Cel ce l-a dat pe el” (Eccl.12,7). Rugaciunea pentru morti este prilejul pentru credinciosi de a se dedica adevaratei „filozofii”, adica gandului la moarte si meditatiei…

- Un granicer a fost gasit mort joi dimineața, in localitatea Seliatin, regiunea Cernauți, din Ucraina, in apropierea frontierei de stat cu Romania. A fost deschisa o ampla ancheta pentru a afla in ce imprejurari a murit granicerul. Este vorba de un granicer tanar de 24 de ani care in dimineața zilei…

- Aeroportul din Kabul s-a umplut de la prima oara cu mii de afgani disperați sa paraseasca țara cat mai repede ca sa scape de regimul taliban, potrivit BBC. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu oamenii cuprinși de panica incercand in disperare sa se imbarce intr-o aeronava. Pentru a calma…

- Alarma s-a dat vineri dimineața, in jurul orei 07:15, atunci cand pompierii au fost solicitați intr-un cartier marginaș din Drobeta Turnu-Severin, intr-un bloc in care locuiesc persoane defavorizate, potrivit Antena 3. Din primele informații, se pare ca explozia ar fi avut loc din cauza unei butelii,…

- Mecanicul trenului de marfa care a intrat in alt tren, in noaptea de miercuri spre joi, la Fetești, adormise și era sub influența bauturilor alcoolice, a declarat joi dimineața, ministrul Transporturilor Catalin Drula care a mai spus ca “nu e o dimineața buna pentru sistemul feroviar”. Mai mult, ancheta…

- Doi barbați și doua femei au murit vineri dimineața dupa ce mașina in care se aflau a intrat violent intr-un TIR. Accidentul a avut loc in Sibiu, pe Calea Șurii Mici, iar cele patru victime erau din județul Prahova. Cele patru persoane au ramas incarcerate in urma impactului. Pompierii sosiți la fața…

- Traficul rutier pe Autostrada Soarelui continua sa fie dat peste cap de accidente rutiere. Doua astfel de evenimente au avut loc duminica dimineața, patru persoane fiind ranite. Primul accident a avut loc la primele ore ale dimineții, Centrul Infotrafic al Poliției Romane anunțand, in jurul orei 6.50,…

- Un strat de zapada s-a asternut in Masivul Bucegi, unde a inceput din nou sa ninga. Salvamontistii au postat pe Facebook o serie de imagini surprinse luni dimineata la Cota 2000 din Bucegi. Imaginile surprinse, luni dimineata, la Refugiul Salvamont Busteni, arata ca ninge, iar un strat de zapada a acoperit…