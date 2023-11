Ca urmare a trocului politic, udemeristul Karoly Borbely a ajuns pe 5 februarie 2019 membru in Consiliul de Supraveghere de la Hidrolectrica pentru o perioada de patru ani iar acum vrea sa fie președintele Directoratului pentru inca patru ani, dar el a fost implicat la greu in afacerea EADS cu licențele Microsoft. Udemeristul Karoly Borbely, fost ministru al Comunicațiilor din guvernul Tariceanu, este in pole position pentru ocuparea funcția de președinte al Directoratului de la Hidroelectrica pentru un mandat de patru ani. Cascadorul UDMR de la Comunicații, garantat de PSD pentru conducerea Hidroelectrica…