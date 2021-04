Cine e nominalizat la Premiile Gopo 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 87 de filme romanesti, lansate in cinematografe, festivaluri nationale si internationale sau pe platforme de video on demand in 2020, intra in cursa pentru nominalizarile la cea de-a XV-a editie a Galei Premiilor Gopo. Potrivit organizatorilor evenimentului, transmis luni AGERPRES, pe lista…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Tokyo este alegerea LIZEI din aceasta seara: „Sunt Tokyo, am 19 ani, sunt din Ploiesti. Sunt cantautor,…

- Meditațiile ii pun in mare dificultate pe parinți. Aproape 40% dintre ei nu sunt de acord cu acest tip de obicei. Așa arata un sondaj Avangarde. Vara trecuta, dupa examenele naționale, Ministerul Educației venea cu un raport oficial care spunea ca aproape jumatate din elevii din clasele a VIII-a și…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Stephen este alegerea lui FERE in aceasta seara la Antrenorii de HITURI: „Ma numesc Stephen, am 16 ani…

- Simona Halep a inceput pregatirile pentru turneul de la Miami cu ceva.. aparte. :)) Ea a intrat pe terenul de fotbal, a luat o minge și a reușit sa faca 81 de ”duble”. Simona zice ca e un record personal:” #mynewrecord ????????‍♀️???? #enjoyinglife ❤️” . Ea a postat filmulețul cu descrierea asta pe…

- Dacia a deschis pe 20 martie precomenzile pentru primul sau model electric, Dacia Spring, cea mai ieftina mașina electrica din Europa. Rezervarea mașinii este gratuita. Celor care fac o precomanda li se blocheaza pentru 14 zile 99 de euro. Aceștia primesc un cod pe mail cu care vor merge la agentul…

- BTS scrie istorie pentru industria muzicala din Coreea de Sud. Este pentru prima data cand un artist/un grup sud-coreean va concerta la Grammy in calitate de nominalizat. BTS este nominalizat pentru cel mai bun spectacol de grup, in 2020 aceștia realizand un concert caritabil care a stans aproape 2…