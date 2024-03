Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul "Cazul inginerului Ursu" ajunge in cinematografe din 29 martie. Proiectie speciala si dezbatere la Cluj - VIDEO"Cazul inginerului Ursu", regizat de Liviu Tofan si Serban Georgescu, un documentar zguduitor despre cautarea dreptatii intr-un sistem care i se opune, va fi lansat in cinema…

- Painea noastra cea de toate zilele (r. Șerban Georgescu) poate fi vazut pe marile ecrane din 4 orașe Dupa mai bine de 4 ani de la prima intalnire dintre regizorul Șerban Georgescu și Irina Sorescu, fondatoarea brutariei MamaPan, povestea plina de forța, sensibilitate și curaj a uneia din puține afaceri…

- Documentarul „Junele sihastru” (regia: Cristian Radu Nema), un portret-eseu care surprinde personalitatea enciclopedica a academicianului Alexandru Surdu, ultimul filosof roman care a elaborat un sistem... The post Documentar-eveniment la Arta: „Junele Sihastru”, in memoria academicianului Alexandru…

- Take-Two Interactive, compania care deține Rockstar Games, a pornit o disputa legala impotriva studioului finlandez de jocuri video Remedy, cunoscut pentru titluri precum Max Payne 1 și 2, Alan Wake 1 și 2, Quantum Break sau Control. Avocații Take-Two susțin ca noul logo al companiei este prea similar…

- Recent, Germania a anunțat ca nu mai ofera ajutor de la stat pentru achiziția de mașini electrice. In acest context, producatorii de automobile s-au vazut nevoiți sa scada prețurile modelelor cu zero emisii, pentru a nu-și pierde clienții. Dacia Spring pornea in Germania de la 22.750 de euro. Acum,…

- Recent, vedeta a recunoscut ca nu mai urmeaza o dieta stricta și ca nu mai merge la sala, ceea ce i-a adus unele schimbari la nivelul corpului. In urma rugaminților facute de urmaritorii sai, Antonia a ales sa-și impartașeasca pozele de la vacanța sa de Craciun din Maldive.Chiar daca artista constata…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregatește pentru o „confruntare militara” cu inamicul, motiv pentru care a cerut majorarea producției mai multor tipuri de vehicule de lansare de rachete. Kim Jong Un a afirmat, in timp ce se afla la o fabrica specializata in producția de transportoare-lansatoare…

- Recent, dezvoltatorii aplicației au anunțat ca vor reactiva o funcție care se bucura de mare popularitate printre șoferi.In luna septembrie 2023 aplicația renunțase la una din funcțiile de raportare a mașinii de poliție intalnita in trafic. Atunci, utilizatorii iOS nu mai puteau vedea opțiunea „Cealalta…