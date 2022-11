Cine e Catinca Nistor de la ICR Londra. A furat de la Bulandra! (VIDEO) Catinca Nistor – directoarea Institutului Cultural Roman (ICR) Londra, se afla in atenția tuturor in ultima vreme. Au fost descoperite „fapte” care pun pe ganduri in ceea ce o privește. Se indica și faptul ca și-a insușit din banii Teatrului Bulandra București. Cu alte cuvinte, a furat de la Bulandra! „Buna ziua tuturor, ma numesc Catinca Maria Nistor, absolventa a Facultații de Drept, absolventa a London School of Economics, absolventa a Universitații Naționale de Teatru și Cinematografie, absolventa și a cursului de manager cultural organizat de Ministerul Culturii”, a spus Catinca Maria Nistor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

