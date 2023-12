Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, ii cheama pe copii, parinți și bunici sa impodobeasca impreuna bradul de Craciun amplasat in din Parcul Bogdan Voda. Loghin a menționat ca acțiunea va avea loc vineri, 8 decembrie, incepand cu ora 17.00, și a transmis celor care vor sa participe sa vina…

- In acest an, atmosfera magica a Targului de Craciun din Alba Iulia se va desfașura intr-un cadru nou, fiind relocat din Șanțurile Cetații Alba Carolina, in curtea Palatului Principilor. Decizia de a reloca targul, spun reprezentanții primariei, a fost determinata de inconveniențele create de muzica…

- A doua ediție a Targului de Craciun din comuna Frata va avea loc anul acesta pe 9 decembrie, intre orele 09:00 și 15:00, in parcarea Primariei Frata. „Va asteptam si in acest an la a doua editie a TARGULUI DE CRACIUN din Frata. Daca doriti sa veniti cu produse traditionale, produse alimentare specifice…

- Orașul Gaești se pregatește sa gazduiasca prima ediție a Targului de Craciun, un eveniment mult așteptat ce promite sa aduca magia sarbatorilor in inima comunitații din vestul județului. Targul va avea loc in perioada 1-23 decembrie, in Parcul Central, transformandu-l intr-un loc de poveste pentru locuitori…

- Primaria municipiului Galati aloca 1 milion de lei pentru organizarea Festivalul ‘Feerie de iarna’, care se va desfasura timp de o luna si va cuprinde evenimentele dedicate Sfantului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al orasului, Targului de Craciun si Revelionului. Primaria municipiului Galati…

- Cand se deschide Targul de Craciun de la Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din Romania. A fost anunțata data Cand se deschide Targul de Craciun de la Sibiu: Piața Mare din Sibiu va gazdui cea de-a 16-a ediție a Targului de Craciun din Sibiu, care va avea loc in acest an intre 17 noiembrie 2023 și…

- Tradiționalul Targ de Craciun din București, ajuns la ediția cu numarul 16, va avea loc in perioada 30 noiembrie-26 decembrie in Piața Constituției, a anunțat primarul Nicușor Dan, luni, 9 octombrie.Primaria Capitalei a lansat un apel in vederea identificarii unui partener pentru organizarea Targului…

- Primaria Brașov a intrat in linie dreapta in ceea ce privește organizarea Sarbatorilor de iarna și a Targului de Craciun. De astazi și pana in 6 octombrie, producatorii, meșteșugarii, artizanii și comercianții sunt invitați sa se inscrie pentru a participa la Targul de Craciun din acest an. Totodata,…