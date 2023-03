Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipa a fost eliminata de la America Express, in ediția 28 difuzata pe 1 martie 2023. A patra zi din Columbia a adus un deznodamant nefericit pentru o echipa, in cea de-a șaptea etapa de pe Drumul Aurului.

- Micky, mama lui Bie Adam nu a mai rezistat in timpul probei pentru ultima șansa. Aceasta a izbucnit in lacrimi in timp ce cara o bicicleta fiind extrem de obosita, dar și nemancata. Ea a avut mai multe probleme in timpul cursei.

- Bie Adam și mama sa, Micky. fac senzație la America Express: Drumul Aurului. Cele doua au reușit sa-și depașeasca limitele in competiția de la Antena 1 și sa traiasca experiențe de neuitat. In unul dintre cele mai recente episoade, ambele s-au ”casatorit”. Bie cu Dinu și mama ei cu Catalin Scarlatescu.…

- Catalin Scarlatescu a fost nevoit sa se casatoreasca la America Express cu Micky, mama lui Bie Adam. Pentru a reuși sa treaca proba, concurenții au fost nevoiți sa duca proba la bun sfarșit, astfel ca toți concurenții au acut parte de o ceremonie improvizata. Chef-ul a avut parte de momente inedite,…

- In ediția din aceasta seara, jocul pentru imunitate a fost unul foarte dificil pentru concurenți. Ei au reușit sa ajunga la final, dar o singura echipa se va bucura de beneficii. Bie Adam și mama sa, Micky au caștigat imunitatea, primind, pe langa cazare, bani, șofer personal și vacanța in Guatemala.

- Concurenții au aflat care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in funcție de clasament, dar și de votul colegilor. Momentul a creat controverse printre echipe și au ieșit la iveala noi strategii și alianțe.

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipa a fost eliminate in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1, difuzata in data de 1 februarie 2023. Ultima zi din cel de-al treilea stage de pe Drumul Aurului a adus un deznodamant neașteptat.