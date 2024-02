Stiri pe aceeasi tema

- Experiența suprema a cuplurilor, desfașurata in Malta, a ajuns la jumatate – au trecut noua probe din competiția Power Couple Romania – La bine și la greu și tot noua au mai ramas. Incepe, așadar, etapa a patra: sase cupluri din noua au ajuns pana aici, dar unul singur va caștiga.

- Seara eliminatorie a etapei a treia Power Couple Romania – La bine și la greu a adus și o proba a cuplurilor memorabila la Antena 1. Concurenții au incercat din rasputeri sa-și depașeasca limitele, puși fața-n fața cu ingenioasa provocare numita ”Te iubesc așa cum ești”, care a starnit o avalanșa de…

- In ediția de aseara, Power Copuple Romania, o alta echipa a parasit competitia in urma voturilor venite din parte colegilor. La finalul probei de aseara. Cuplul cu cei mai puțini bani ramași in cont, format din Roxana Blenche și Catalin Bucur, a fost propus spre eliminare.In editia a noua de aseara,…

- In aseara seara a avut loc a treia eliminare din competiție Power Couple. Doua echipe au in acest punct, iar celelalte cupluri au decis cine va ramane. Motivația lor a fost una simpla, echipa ce reprezinta cel mai mic pericol va continua parcursul in concurs.

- Emoții din plin, dar și momente distractive pentru cuplurile din competiția fenomen a Antenei 1, Power Couple – La bine și la greu, aseara, la evenimentul de lansare a show- ului prezentat de Dani Oțil, care va avea premiera pe 5 februarie! Concurenții au avut ocazia sa vizioneze primele imagini din…

- Antena 1 aduce in prim-plan o noua provocare televizata pentru cuplurile din Romania, „Power Couple Romania – La bine și la greu”, o competiție ce promite sa fie plina de emoție și adrenalina. Prezentata de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor…