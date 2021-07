Stiri pe aceeasi tema

- Finala „Burlacul” 2021 va avea loc joi, 1 iulie, la Antena 1. Astfel ca Andi Constantin va trebui sa ia o decizie importanta in ceea ce privește viitorul sau pe plan personal. Saptamana trecuta, dupa o ceremonie cu multe emoții, trairi și amintiri, Simona, Ana și Mellisa sunt concurentele care merg…

- Ediția de seara trecuta din „Burlacul” a venit cu o noua eliminare. Ceremonia trandafirului a fost una intensa și plina de tensiune, iar intr-un final Andi Constantin a luat o decizie asupra concurentei care nu a reușit sa ajunga la inima lui.

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . Boli cumplite schimba peste noapte destinele unor copilași și ii arunca in coșmaruri greu de imaginat. Viața lor devine un chin. Nimic…

- Episodul 10 din sezonul 6 din Burlacul, de pe Antena 1, a venit cu mari surprize pentru telespectatori. Andi Constantin a decis sa o elimine din competiție pe Kubra Taskiran, cu toate ca au avut parte de momente inedite impreuna. Cate concurente au ramas in cursa pentru inima celui mai ravnit barbat…

- Dua Lipa a fost marea castigatoare la editia din acest an a galei Brit Awards, dominata de femei, eveniment ce a marcat revenirea muzicii live pe Arena O2 din Londra dupa mai bine de un an. Potrivit DPA, Lipa si-a asigurat atat trofeul categoriei ”cea mai buna artista solo feminina’‘, cat si pe cel…

- Dua Lipa a fost marea castigatoare la editia din acest an a galei Brit Awards, dominata de femei, eveniment ce a marcat revenirea muzicii live pe Arena O2 din Londra dupa mai bine de un an, relateaza miercuri agentia DPA. Printre artistii premiati marti seara s-au numarat, de asemenea, Little Mix, Arlo…

- Bucurie mare in showbiz! Denis Ștefan va deveni tatic pentru a doua oara! Actorul a dat marea veste pe rețelele de socializare. Frumoasa sa soție, Cristina, este insarcinata din nou, iar toata familia radiaza de bucurie. Actorul din celebra producție ”Inima de țigan” și-a exprimat sentimentele prin…