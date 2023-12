Stiri pe aceeasi tema

- Dialogurile Puterii va invita la o discuție captivanta alaturi de renumitul avocat Augustin Draghiceanu Babaneacșa despre sporuri, prime sau premii de excelența, adica mijloace de suplimentare a salariului de care se bucura angajații de la stat, nu și romanii care lucreaza in mediul privat și nu au…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura- Oprescu, a clarificat, in exclusivitate, pentru PUTEREA ce s-a facut și ce trebuie facut ca in țara noastra sa nu mai fie camine ale groazei. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a declarat in exclusivitate la Dialogurile…

- „Despre patrimoniu la Jimbolia” este evenimentul care va avea loc in 19 octombrie, de la ora 13:00, la Casa de Cultura Jimbolia, unde asociația „Acasa in Banat”, iși va lansa volumul „Morile Banatului. Patrimoniul mulinologic al județelor Timiș și Caraș-Severin” și va prezenta expoziția itineranta și…

- Consiliul de Administratie al TAROM a decis, luni, anumite schimbari in managementul executiv, cu scopul de a revitaliza si de a optimiza activitatile de conducere si coordonare ale companiei si l-a numit pe Bogdan Popescu in functia de director general, potrivit Agerpres."Astfel, incepand din data…

- Jurnalista locala cu mare experiența și reportera in echipa Libertatea, Simona Voicu transmite din Vaslui, locul care a devenit epicentrul interesului național dupa ce vineri, 22 septembrie, DNA l-a surprins in flagrant pe liderul PSD Dumitru Buzatu cu mita de 1,25 milioane de lei in portbagaj.Buzatu…

- Parintele Jan Nicolae, unul dintre cei mai apreciați preoți din Alba Iulia, a fost suspendat pentru 30 de zile de catre IPS Irineu, arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia, pentru un motiv incredibil. Concret, preotul este pedepsit, deoarece ar fi oficiat o liturghie in timpul nopții (dupa ora 23.00), in…

- Protopopiatul Ortodox Huedin a organizat in acest an un eveniment comemorativ in memoria protopopului ortodox roman Aurel Munteanu, la 83 de ani de la moartea sa martirica. „Catedrala Moților” din Huedin este ctitoria protopopului ortodox roman Aurel Muntean, cel ucis cu o ferocitate de o barbarie de…

