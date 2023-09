Cine a cauzat incendiile devastatoare din Hawaii Compania de electricitate Hawaiian Electric se confrunta deja cu un proces colectiv, in care este acuzata ca se afla la radacina problemelor care au dus la izbucnirea incendiilor devastatoare din Maui. Acum, avocații vor sa extinda acuzațiile și asupra companiilor de telecomunicații. Incendiile de vegetație din Maui au izbucnit pe 8 august, pirjolind mai mult de 2.000 de hectare in Lahaina și p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Compania de electricitate Hawaiian Electric se confrunta deja cu un proces colectiv in care este acuzata ca se afla la radacina problemelor care au dus la izbucnirea incendiilor devastatoare din Maui. Acum, avocații vor sa extinda acuzațiile și asupra companiilor de telecomunicații.

- Zeci de persoane au murit dupa ce incendiile de vegetație s-au raspandit cu repeziciune și au mistuit insula hawaiiana Maui, distrugand mare parte a orașului istoric Lahaina. Josh Green, guvernatorul statului Hawaii, a declarat ca aceste incendii sunt "cel mai mare dezastru natural din istoria statului"…

- Cel ma irecent bilant indica 67 de persoane decedate, ceea ce face ca incendiul din Lahaina sa fie cel mai grav dezastru din istoria statului, depasind bilantul de 61 de victime produs de un tsunami Hilo in 1960. “Incendiul din Lahaina nu a fost stins”, a transmis Guvernul intr-o declaratie, conmform…

- Hawaii nu este un stat strain de incendiile de vegetație, dar cele din ultimele zile sunt numite unele dintre cele mai grave din istoria arhipelagului. Bilanțul lor este devastator, iar ceea ce a declanșat flacarile apocaliptice este inca in curs de investigare, transmite BBC.

- Un locuitor din Maui a declarat ca el și familia sa au avut la dispoziție doar „cateva minute pentru a scapa” de incendiile care au devastat complet insula Hawaii și ca toți cunoscuții sai și-au pierdut casele in urma dezastrului, potrivit Insider, transmite digi24.ro.

- Incendii de vegetatie alimentate de rafale de vant aduse de apropierea unui uragan au ucis miercuri cel putin sase persoane si au provocat pagube importante pe insula Maui, un paradis turistic din Hawaii, obligandu-i pe unii oameni sa sara in ocean pentru a scapa de fum si flacari, relateaza Reuters…

- Incendiile de vegetație din Hawaii, alimentate de vanturi puternice, au ars cladiri, forțand evacuari și inchizand școlile din mai multe comunitați. Salvatorii au scos 12 persoane din ocean, in care au sarit pentru a scapa de fum și flacari, scrie The Guardian.Paza de coasta americana a intervenit in…

