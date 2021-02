Cinci spitale din Argeș, în sistem mixt (Covid și non-Covid) Instituția Prefectului Argeș informeaza ca a fost transmisa catre Ministerul Sanatații lista unitaților spitalicești din județ care doresc sa iși reia activitatea in regim mixt (Covid și non-Covid). Propunerile au fost facute de catre managerii de spitale, ținand cont de tendința descrescatoare a numarului de cazuri Covid-19 și datorita gradului scazut de ocupare a paturilor […] Articolul Cinci spitale din Argeș, in sistem mixt (Covid și non-Covid) apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.498; -persoane aflate in izolare/carantina…

