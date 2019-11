Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei oameni au murit miercuri in Sicilia si alti patru au fost raniti in explozia unui depozit de artificii, care sunt foarte cautate in Italia la sarbatorile de sfarsit de an, relateaza AFP potrivit Agerpres. Explozia, ale carei cauze nu au fost stabilite, s-a produs in depozitul unei…

- Explozia, ale carei cauze nu au fost stabilite, s-a produs in depozitul unei intreprinderi familiale locale, Costa, in comuna Barcellona Pozzo di Gotto.Persoanele decedate sunt doi barbati de la o alta firma, care efectuau lucrari de intretinere, si sotia proprietarului fabricii, o femeie…

- Doi genisti ucraineni si-au pierdut viata si alti patru au fost raniti vineri in urma unei explozii survenite la un depozit de munitii in estul Ucrainei, in apropiere de zona aflata sub controlul separatistilor prorusi, au indicat autoritatile ucrainene, potrivit agerpres.ro.

- Un contractor roman a fost si el victima atacului, din fericire barbatul a scapat cu viata. Romanul facea parte dintr-un convoi, despre care autoritatile spun ca a fost vizat de atentatori. Incidentul a avut loc in plina strada, la o ora de varf. Atacatorii, aflati intr-o masina capcana, s-au apropiat…

- Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite miercuri dupa ce o bomba a explodat într-un vehicul în apropierea Ministerului de Interne de la Kabul, a informat un purtator de cuvânt sl Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters. Atacul nu a fost revendicat…

- Cel puțin trei persoane au fost ranite in urma unei explozii care s-a produs, sambata, in apropierea unei secții de votare din orașul afgan Kandahar, la scurt timp dupa ce localnicii au inceput sa se indrepte catre centrele de votare, cu ocazia alegerilor. Deocamdata, nicio grupare nu a revendicat…

- O femeie de 52 de ani a murit si doua persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua masini s-au ciocnit in Capitala, pe Bd. Camil Ressu, la intersectia cu Strada Fizicienilor. Calea de rulare a tramvaielor pe sensul catre Soseaua Mihai Bravu este blocata.

- O femeie a murit si alte trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce un utilaj a explodat la o fabrica de prefabricate de pe bulevardul Preciziei din Capitala. "In aceasta dimineata, in jurul...